屏東地區19日下午3、4點開始降下大雨，東港中正路積水，騎士牽著車行走。（翻攝自臉書《東港五四三》）

屏東地區19日下午3、4點開始降下大雨，雨勢又急又猛伴隨著閃電雷鳴，讓民眾心驚。沿海鄉鎮北從東港南到滿州，都降下大雨，也造成東港、林邊等沿海低窪地區積水，林邊甚至有水淹入家中，不過隨著雨勢漸歇，水也逐漸退去。

根據中央氣象局資料，截至下午5時30分，屏東縣雨量累積最多為新園鄉的206毫米，其次為東港、崁頂、牡丹石門、南州等鄉鎮都超過150毫米。其中新園鄉下午3時至4時，還創下時雨量84.5毫米的驚人紀錄，牡丹鄉石門山時雨量也達77.5毫米。

大雨也造成東港、林邊一帶地區積水，有網友在臉書上貼出東港中正路積水照片，希望大家注意安全。氣象局網站也提醒屏東民眾，要慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水等。

恆春氣象站主任薛全義表示，由於台灣處於低壓帶範圍內，受強烈西南風影響，位處背風處的高雄、屏東一帶產生「中尺度對流系統」，雨勢將從沿海進入向山區延伸，山區民眾也要特別注意。

(中時 )