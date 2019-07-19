偏鄉自來水工程動工 居民開心 18:372019/07/19 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣褒忠鄉、東勢鄉等偏遠村落迄今無自來水，褒忠鄉長陳建名（前左四）率領向立委蘇治芬（右四）陳情，19日動工施設管線等，村民很開心。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣褒忠鄉田洋、中民、東勢鄉復興、同安等村落，甚至虎尾鎮頂溪西園等較為偏遠地區，迄今也都沒有自來水，褒忠鄉長陳建名等統整村民需求，向立委蘇治芬陳情，19日分頭同時動工建置，居民開心不已。 褒忠鄉民陳榮輝表示，他近來申請核准興建畜牧場，需要使用自來水，但是該牧場距離現有自來水管線還有100公尺，管線延展後，未來牧場附近鄰里都能受惠。 (中時 ) #自來水 #褒忠鄉 #牧場 #管線 #居民 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸上半年人均可支配收入人民幣15,294元 10:472019/07/15 兩岸 行動治理前進石門 爭取增設山區自來水設施 16:152019/07/15 生活 中市西屯惠來路自來水管汰換完成 路平接力啟動 17:212019/07/15 生活 國姓鄉飄惡臭有機肥工廠 縣府會勘居民要求撤銷工廠登記 17:482019/07/15 生活 陸服務消費 占居民消費「半壁江山」 17:422019/07/15 財經 國姓鄉惡臭有機肥廠 居民高喊撤照 04:102019/07/16 地方新聞 新北馬上辦 石門區增設自來水設施 04:102019/07/16 地方新聞 櫃台妹幫拍全家照 近照一看網笑爆 10:472019/07/18 日常 欣泰瓦斯埋管線 竟挖斷電線水管 04:102019/07/19 地方新聞 社會熱門新聞 擦撞美艷少婦 色叔談賠償趁機撲倒她 - 社會 - 中時 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 大雷雨用灌的 高雄不少地區積淹水 - 社會 高雄時雨量驚人 人孔蓋大噴發洪流數尺高 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。