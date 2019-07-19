雲林縣褒忠鄉田洋、中民、東勢鄉復興、同安等村落，甚至虎尾鎮頂溪西園等較為偏遠地區，迄今也都沒有自來水，褒忠鄉長陳建名等統整村民需求，向立委蘇治芬陳情，19日分頭同時動工建置，居民開心不已。

褒忠鄉民陳榮輝表示，他近來申請核准興建畜牧場，需要使用自來水，但是該牧場距離現有自來水管線還有100公尺，管線延展後，未來牧場附近鄰里都能受惠。

(中時 )