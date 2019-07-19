後壁崁頂放火馬宗教文化祭19日登場，今年信眾做了31隻火馬還願，下午時辰一到即點燃引信，一隻隻火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。（劉秀芬攝）

後壁崁頂放火馬宗教文化祭19日登場，今年信眾做了31隻火馬還願，下午時辰一到即點燃引信，一隻隻火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。（劉秀芬攝）

後壁崁頂放火馬宗教文化祭19日登場，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、民政局長顏振標、區長翁振祥也到場參與儀式。（劉秀芬攝）

全台唯一的放火馬民俗活動，19日於台南登場後壁區崁頂勸善堂附近公園舉辦，地方鄉親一早即準備豐富祭品，31隻還願火馬，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、民政局長顏振標、區長翁振祥也到場參與儀式，下午時辰一到即點燃引信，一隻隻火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。

崁頂放火馬的源起，相傳有2種版本，一說為運銀官兵滅頂，一為盜匪遭殲滅，因冤氣重，庄內仕紳共商對策，請勸善堂池府王爺出面調解，此後村落恢復平靜，庄民於每年農曆6月17日池王聖誕前夕舉行放火馬祭典，感念池府千歲恩威也犒賞告慰亡靈，有還願、祈福之意。

崁頂勸善堂為庄內信仰中心，建廟於光緒28年（1902年），主祀池府千歲，近年來放火馬祭典擴大為崁頂放火馬宗教文化祭，今年活動除了慶祝王爺聖誕，博杯產生新的爐主，並有廟會酬神、鮮花素果遙祭亡靈，下午也有電音三太子等表演活動。

火馬是以木架、竹架紙糊成馬型，並於馬背和馬匹四周放置蜂炮，儀式開始後，池府千歲附身乩童騎上火馬，馬頭朝向當年傳說的沼澤地旁，交給靈界當腳力。

勸善堂主委黃啟明表示，崁頂放火馬民俗有上百年歷史，深具當地特色，因此崁頂也有火馬的故鄉之稱，希望爭取將放火馬納入台南市無形文化資產，讓民眾更深入認識、珍惜台灣的宗教文化。

(中時 )