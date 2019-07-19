嘉義市高齡友善藥局藥師教導樂齡族正確使用藥品吸入器。（廖素慧攝）

30多歲青年誤把降尿酸藥當成止痛藥，險些誤了醫治時機，幸被藥師發現及時導正，嘉義市政府衛生局評核30間認證的「高齡友善藥局」，教導民眾如何正確用藥，服務升級2.0版，市長黃敏惠稱許高齡友善藥局是社區的好厝邊。

嘉義市政府衛生局為年長者建構安全、專業、友善的用藥環境，今年高齡友善藥局服務再升級，用藥服務增為8項，市長黃敏惠19日頒發108年度高齡友善藥局的認證標章及布條，提供民眾辨識。

黃敏惠說，藥師是社區的寶貴資源，民眾對用藥有疑問都可以到高齡友善藥局免費諮詢，嘉義市在今年4月的高齡化程度已經達15％，比起全國平均值14.81％還要高，面對高齡者的健康照護，更顯示藥師照顧社區居民健康的重要性。

嘉義市藥師公會理事長陳煌銘說，高齡友善藥局服務升級，新增3項服務包括教導民眾藥品吸入器使用，以銜接醫療診所的處方確實能讓用藥者正確用藥；還有廢棄藥物處理與服藥順從性評估，找出民眾不願用藥，或錯誤用藥的問題點；幫助長照個案轉介服務，適時的轉介失能有需求的民眾，接受長期照護評估。

市府衛生局2012年起推動高齡友善藥局，已提供免費錠劑剝半及分裝、免費血壓計量測服務、免費提供老花眼鏡及放大鏡使用、提供藥袋大字體服務、免費藥品諮詢等5項服務。

(中時 )