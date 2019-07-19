市長鄭文燦手拿雷神索爾的槌。（甘嘉雯攝）

市長鄭文燦（右）與蜘蛛人合影。（甘嘉雯攝）

山田五郎（Yamada Goro ）（左）是日本超級資深的鼻祖級漫畫家，也是參與經典動漫《假面騎士》系列的第一批創作者，自1970年代開始締造了數十年的機器人戰士傳奇。（甘嘉雯攝）

來自香港的袁家寶（右）作品中有李小龍橋段，市長鄭文燦（左）還模仿李小龍的手勢。（甘嘉雯攝）

黃熙文（左）創作90年代風靡全台的《雷克小子》系列，常見於每個孩子生活中的文具禮品，他家也是經營十八銅人行氣散。（甘嘉雯攝）

市長鄭文燦與來自馬來西亞的ALAN QUAN被譽為是美漫英雄之父。（甘嘉雯攝）

「每個人的心中都有個英雄，每個人都可能是英雄！」2019桃園國際動漫大展將於7月19日至28日，在桃園展演中心1樓展場舉行，今年以「時代X我的英雄」為策展主軸，市長鄭文燦在開幕時，特別哀悼近日京都動畫公司發生火災事件，造成許多優秀的動畫家或繪師不幸罹難，是動漫界很大的損失。

這次從ACGT主題展覽到動漫野餐派對、動漫文創市集、動漫音樂祭、COSPLAY與電競大賽等豐富多元的內容，結合「英雄」主題，展場特別霸氣展示「鋼鐵人」、「美國隊長」、「雷神索爾」、「蝙蝠俠」、「黑豹」1比1巨身公仔，鄭文燦還特別模仿這些人物的招牌動作。

文化局邀請5國共10位國內外漫畫高手同台飆畫，包括為MARVEL蜘蛛人、DC蝙蝠俠等美漫英雄作畫大師ALAN QUAH及JIMBO SALGADO、曾繪製《假面騎士》的「日本機器人動漫教父」山田五郎、「港漫江湖傳奇」袁家寶與馬來西亞人氣漫畫家李國靖，將和臺灣漫畫英雄廖文彬、黃熙文、鄭硯允、夏宜嵐、AMURO阿姆羅互相交流。

(中時 )