TrineZen爐烤肋眼牛排10oz＋西班牙番紅花海鮮燉飯，贈兩杯中杯飲品，推薦價1400元。（微風南山提供）

KOBE SWEETS CAFÉ，推期間的芒果夏洛特，推薦價280元1片。（微風南山提供）

微風南山主廚之夜「仲夏饗食祭」今（19日)開跑，各樓層高人氣排隊美食，紛紛推出限定優惠、限定餐點。包括微風南山atré -KOBE SWEETS CAFÉ，推出期間的芒果夏洛特，280元／片、東京ミルクチーズ工場，則推出限定Special莓果聖代，推薦價只要220元；另PAPABUBBLE、小器食堂、珍煮丹、初心菓寮、Le Ruban、涵館菓子工坊等美食餐飲、甜點都有推出限定優惠價。

高樓層餐廳的Smith＆Wollensky、新葡苑46或6F-D弐拾弐、7F-Trine＆Zen等餐廳，也推出三日限定餐飲優惠，更有來自日本超人氣的捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY，及韓國美食金鍋韓式豆腐鍋兩家新櫃，搶在仲夏饗食祭前登場加入戰局。

微風超市於今7月19日至21日期間，除了商品全面九折(特定商品除外)，更推出多款獨家商品，凡於首三日期間購買熟食區任選牛排，並採用微風超市主廚代客現煎服務，還可現場享用「滿2000現抵200」優惠。

除了美食優惠外，即起至7月21日(日)止，當日於全館消費滿1000元，還可兌換B2F微風美饌「百元饗食券」乙張，其餘詳細優惠請洽微風南山。

(中時 )