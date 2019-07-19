傳統木雕大師林秉圭是全國唯一獲得「鑿花技術」保存者之後、再獲「傳統木雕」保存者雙認證的人間國寶，彰化縣長王惠美19日前往家中祝賀，贈予「神韻巧藝」書法。（吳敏菁攝）

傳統木雕大師林秉圭是全國唯一獲得「鑿花技術」保存者之後、再獲「傳統木雕」保存者雙認證的人間國寶，文化部20日要舉行「重要傳統藝術保存者」授證典禮，頒發人間國寶證書。彰化縣長王惠美19日先前往家中祝賀，贈予「神韻巧藝」書法。

李秉圭2013年獲選為「鑿花技術」保存者之後，去年文化部新增3位重要傳統工藝暨重要傳統表演藝術保存者，俗稱人間國寶，李秉圭再獲「傳統木雕」保存者肯定。

縣長王惠美表示，全國已登錄10項重要傳統工藝14位人間國寶，彰化縣即有4位，是全國之冠，李秉圭更是雙紀錄保持人，是彰化之光。

李秉圭不僅在雕刻傑出，書畫、詩詞等也造詣非凡，父親就是赫赫有名雕刻大師李松林，家學淵源傳承5代了。

李秉圭說，先有無形文化資產的存在，才有個人存在，第一次獲頒人間國寶是傳統工藝技藝部分，這次是傳統雕刻的項目，是技術的、也是個人創作的獎項，透過評審的審查，才有這樣高興的事情。

李秉圭說，上次得獎是65歲屆齡退休年紀，這次得獎剛好是70歲，真是「人生七十才開始」啊！期許持續創作，工作再工作，努力向前，而不只是殘餘生命的延續。

李秉圭作品獨具個人風格與創意，他說，傳統文化保存不易，除了推廣，更要鼓勵傳統工藝的工作者，在傳統技藝基礎上，要加入新的題材與技術，不斷推陳出新，才能綻放感人光采。

(中時 )