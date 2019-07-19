新北市首支由官方拍攝的移工紀錄片《來自異鄉的在地人》7月21日將在新莊勞工中心放映。（譚宇哲翻攝）

新北市首支由官方拍攝的移工紀錄片《來自異鄉的在地人》7月21日將在新莊勞工中心放映，新北市勞工局表示，紀錄片共有16場免費放映活動，其中有8場次在電影院放映，參與觀看即可免費獲得1份爆米花及可樂，還有機會抽中智慧型手機、8吋平板電腦及國際牌負離子吹風機等大獎。

新北市府於去年委請導演洪竹彥拍攝完成紀錄片《來自異鄉的在地人》，並辦理3場蚊子電影院試映，紀錄片貼近拍攝來自4國的移工朋友日常生活與工作過程，真實呈現移工來台工作面對到的工作、語言、文化、飲食、環境及生活習慣等挑戰，以及不友善的職場環境。

勞工局表示，新北市目前有9萬7821位外籍移工，為了讓大家瞭解移工在台灣的生活歷程及文化差異，今年特別於7月21日下午2時，在新莊勞工中心舉辦紀錄片放映活動，並特別邀請導演洪竹彥、《移人》編輯總監李岳軒及台灣國際勞工協會一起參與映後座談，與觀眾直接互動。

此外，勞工局共安排16場次免費入場的放映活動，其中有8場次在電影院放映，包括板橋秀泰、土城秀泰、中和國賓等電影院，參與觀看就可免費獲得1份爆米花及可樂，還有機會抽中智慧型手機、8吋平板電腦及國際牌負離子吹風機，紀錄片播映相關場次活動及索票地點詳見官方網站。

(中時 )