彰化子弟海外爭光，縣長王惠美表揚。（吳敏菁攝）

彰化子弟海外爭光，縣長王惠美表揚。（吳敏菁攝）

彰化子弟海外爭光，「2019拿坡里世大運」楊昆弼選手榮獲男子不定向飛靶金牌及混雙銀牌，劉威廷選手榮獲跆拳道男子對打80公斤組銅牌，載譽歸國，背後都有一段熱血苦練的傳奇奮鬥，讓人特別激勵。

彰化二水子弟楊昆弼，20歲再次於國際賽事奪金，他回憶4歲最愛玩具就是一把BB槍，10歲到田中靶場接觸正式射擊，射擊槍重達8公斤、都比自己高了人身，射出10中2佳績，讓啟蒙教練練蕭政文驚為天人。

「我是天生射手嗎？」楊昆弼說過程挫折不少，常陷入天人交戰，小五升小六正式踏入射擊訓練起，無論寒暑晴雨，當同學玩樂時，獨獨得瞇著眼，對準目標苦練、再苦練，絕不是像槍戰火光充滿熱鬧，是無比枯燥中訓練了冷靜、定力。教練說奪金不是偶然，是流下無數汗水的堅持結果。

劉威廷榮獲跆拳道男子對打80公斤組銅牌佳績。小四開始練跆拳道，盡管長手長腳，成績卻無法突破，「一度好氣餒啊」也許該去打籃球吧？但最愛還是踢腿、打拳，啟蒙教練顏國雄不斷鼓勵，他打落牙齒和血吞，練成了自己最敬重的對手，3度入選國手參加世大運，這次拿到第3名有點遺憾，但期盼下次有更好成績，緊接要爭取明年奧運的資格。

此外，鹿港高中「靈肌一點通」台灣代表隊參加澳洲雪梨「2019FLL亞太區樂高公開賽」勇奪「機器人表現」冠軍。彰化縣長王惠美19日一起表揚載譽歸國的選手們，鼓舞為國、為彰化爭光。

(中時 )