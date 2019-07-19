「購物全城On Sale－運動樂活YOUNG台中」全民闖關活動，19日在台中市北屯區法商迪卡儂運動用品量販店舉行。（張妍溱翻攝）

「購物全城On Sale－運動樂活YOUNG台中」全民闖關活動，19日在台中市北屯區法商迪卡儂運動用品量販店舉行，副市長楊瓊瓔出席活動開幕典禮時表示，暑假期間，又多了一處讓親子們一起休閒運動的選項，共同打造運動城市風氣。

楊瓊瓔表示，法商迪卡儂在台灣已深耕25年，帶動運動風氣的理念，與市長盧秀燕打造運動城市的目標不謀而合，這次響應台中購物節贊助摸彩品，包括公路車、登山包、衝浪板、瑜珈墊、足球、羽球拍等優質運動商品，與市府一起拼經濟。

台灣迪卡儂副總穆比耶說，迪卡儂自1991年開始在台灣發展生產、採購事業，期間發現台中運動風氣盛行，2012年在台灣開設第1家店，地點就選在台中，而去年開設第2家店、台中北屯店，不僅販售產品，更增加許多讓民眾運動的空間，享受運動樂趣。

運動局長李昱叡表示，活動現場有各種不同運動種類的趣味關卡，提供市民現場免費闖關體驗，現場準備限量1000份精美小禮物，只要全部關卡闖關成功即可憑闖關小卡兌換，鼓勵民眾多運動。

(中時 )