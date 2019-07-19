19名來自海內外的國際志工，來到龍潭客庄體驗半農生活，透過艱困的生活環境，一點一滴認識台灣客家文化，也融入這塊土地。其中一名來自加拿大的瑪雅甚至還有客家血統，在短短12天的營隊，她重新喚起了自己客家DNA，她認為在辛苦的勞動工作與生活中，每一次突破都讓自己更身心更為輕鬆。

第2屆半農生活坊今年迎來了19名國際志工，其中7名來自西班牙、馬來西亞、加拿大等不同國家，這些都市嬌客進到龍潭客家農村，學習客家自然建築工法，包括石頭堆砌駁坎、古法製作土角磚、替竹屋刷油等等。

白天在豔陽下進行辛苦的勞作，夜間要打地舖、洗冷水，甚至煮食全無烤箱電磁爐，必須使用中式的瓦斯爐及鍋碗瓢盆。種種艱困的條件磨練下，12天來讓這些國際志工備感艱辛，幸虧附近熱情的社區居民知道來了一群外地志工，天天送上食物水果、無償修繕器具，傳遞台灣濃濃的人情味。

今年的半農生活坊透過語言、音樂、食物等，讓國際志工深刻認識在地客家文化，甚至在地重要的茶產業，也讓國際志工們紮紮實實的實作一番，從採茶、製茶、泡茶與茶席文化，完整認識茶葉從樹上到茶杯內的過程。

來自加拿大的瑪雅最喜歡製茶體驗，她的父親為牙買加客家人，雖然身上流有客家人的血液，但其實連父親對客家文化所知甚少，這次自己來到台灣，非常享受製茶的過程，想起了自己的父親，因為他也很喜歡喝茶，讓她迫不及待跟父親分享在台的所見所聞。

(中時 )