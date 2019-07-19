國泰建設55周年在高雄推出代表作「國泰聚」，目前潛銷階段已熱賣4成。（柯宗緯翻攝）

國泰建設55周年在高雄推出代表作「國泰聚」，目前潛銷階段已熱賣4成。（柯宗緯攝）

國泰建設55周年在高雄推出代表作「國泰聚」，目前潛銷階段已熱賣4成。（柯宗緯攝）

「國泰建設」成立55週年，在高雄推出最新代表作「國泰聚」大樓住宅，7月28日將正式公開，從5月底潛銷計算，已熱銷4成佳績，每坪約25.8萬至32.8萬間，地點緊鄰三多商圈、文化中心等商圈，生活機能相當不錯。另外，住戶可獲「國泰尊榮卡」未來可至國泰關係企業消費享有獨家優惠。

「國泰聚」位在二聖路上，正對面是中正高工、公園，生活休憩功能，又離大遠百、夢時代、新光三越等百貨、名校、大賣場、高雄輕軌C36站、高雄捷運紅線三多商圈站相當近，等於全都生活、交通都「聚」在一起，也因此成為建案「國泰聚」命名的靈感。

「國泰聚」有80戶，分為59坪、65坪及67坪等3種格局，公設比低僅30、31％間，較市場其它產品公設來得低，雖然開價比25.8萬至32.8萬比起附近建案行情多初1、2成，但因品牌力及產品力，也具有增值空間。

「國泰聚」的住戶更可獲得旗下COZZI飯店、國泰健康管理合作發行「國泰尊榮卡」未來消費、健檢都有折扣優惠，如COZZI用餐9折住房95折及國泰健康管理享有獨家優惠、台南體適能中心設施免費使用。

(中時 )