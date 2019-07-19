基隆市大武崙工業區1間科技公司的張姓業者，並沒有處理有害廢棄物或醫療用廢塑膠清除許可，竟仍然替台北、基隆、桃園3間長庚醫院及長青護理之家做回收事業廢棄物再利用，甚至以每公斤10元的價格回收，過程達1年半。基隆地檢署今（19）日偵結，將張姓業者依違反廢棄物清理法罪嫌起訴，醫療機構的承辦人則獲緩起訴。

檢警調查，長庚醫院北院區管理處劉姓處長，和台北、基隆、桃園及長青護理之家等4間醫療機構中，負責廢棄物清除的洪姓、吳姓、蔡姓、劉姓承辦人，5人明知張姓負責人的科技公司沒有處理理有害廢棄物或醫療用廢塑膠清除的許可，卻仍然和張簽約，但考量5人犯後態度良好，均獲緩起訴處分，為期1年，不過仍需3至5萬元的緩起訴處分金。

起訴書指出，科技公司的王姓前任負責人與張姓負責人，2017年6月均知悉公司並沒有處理有害廢棄物或醫療用廢塑膠清除許可，仍與長庚醫院等機構簽約，並回收再利用各醫院洗腎透析使用後，含有重碳酸鹽粉劑的藥袋。

保七第三大隊去年6月獲報前往搜索，查扣含有重碳酸鹽粉劑的藥袋，得知業者違法時間達1年半。基隆地檢署遂將王緩起訴1年，需繳10萬元緩起訴處分金；張則依違反廢棄物清理法起訴。

(中時 )