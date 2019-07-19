不怕你報不到，怕你不敢來報。彰化縣成立馬拉松嘉年華賽事聯合報名服務平台，要讓愛好路跑的跑者年底好好跑個夠，但跑者一次至少需報名3場賽事才能取得資格；其中最難報的田中馬也開放300個名額，19日報名首日已有30人搶到。詳情可上平台網址，31日截止受理報名。

彰化縣今年10月至12月共有七場馬拉松賽事，10月有20日率先登場的社頭織足超半馬、27日員林獅子盃路跑，11月有二水跑水馬、田中馬、鹿港馬和Formosa樂活盃，周周都有馬拉松，最後壓軸登場的是12月8日跑步做公益的二林蕎麥馬。

彰化縣政府去年試辦聯合報名服務平台，反應不錯，今年擴大並提早辦理宣傳，結合七場賽事聯合宣傳，每場都至少釋出300個名額；教育處指出，每年馬拉松帶動全國各地跑者到彰化縣來運動、住宿，帶動觀光與經濟，預估七場賽事將吸引海內外4萬名選手，可帶動1.2億元的經濟產值。

其中，每次開放報名都火速秒殺的田中馬，今年總計將有1.6萬名跑者共襄盛舉，這次也配合縣府要求釋出300個公益名額，受理跑者以個人名義在平台報名，前提是至少要報三場賽事、並全部完成繳費才算報名成功。

縣府教育處表示，各場賽事釋出的300個名額，包含有全馬、半馬或適合親子的初級短程賽事，報名者可自行選擇搭配三場，同時完成報名並繳費才會受理，呼籲跑者視自身體力狀況調配安排，把握機會盡早報名。

(中時 )