台中市警三分局正義派出所接獲民眾報案，於南區合作街上有民眾需要協助，1名8旬陳姓阿嬤表示自己停車後卻怎樣也找不到機車，在警方諄諄善誘下，依循阿嬤提供的出門原因跟行車軌跡，終於順利找到被遺忘的機車。

正義派出所副所長黃厚翰及警員楊迪雅接獲報案趕抵，家住西區的8旬陳姓阿嬤，出門後卻突然忘記自己把機車停放何處，在周遭找了2個小時，走到雙腿痠軟無力，熱心民眾看阿嬤似乎身體不適又到處徘徊，於是協助阿嬤報警。阿嬤說自己現在比較老化，茫然表示不知道將車停放何處，也不知道為什麼會出門，身上無攜帶任何證件，身無分文也無手機。

員警耐心引導阿嬤恢復記憶，慢慢抽絲剝繭讓阿嬤記起行車路線，最後阿嬤才想起原來是先生請阿嬤出門買豆花，自己將車停在豆花店旁下車後卻突然失去記憶，警方載著阿嬤就其行走路線沿途尋車，最後果真在國光路口附近的豆花店旁找到阿嬤的機車，讓陳姓阿嬤可以順利返家。

機車呢？八旬嬤買完豆花找嘸 街上搜尋2小時

(中時 )