苗栗縣竹南崎頂觀光軸線設施改善工程5月剛完工就出現坡面崩塌，相關單位緊急將坍落處蓋上帆布。（翻攝自「宋國鼎律師・苗栗縣議員」臉書）

坡面崩塌造成周遭設施位移，許多基座及扶手出現明顯裂痕。（翻攝自「宋國鼎律師・苗栗縣議員」臉書）

改善工程出現崩塌後，相關單位緊急堆置土溝協助排水。（翻攝自「宋國鼎律師・苗栗縣議員」臉書）

坡面崩塌造成周遭設施位移，許多基座及扶手出現明顯裂痕。（翻攝自「宋國鼎律師・苗栗縣議員」臉書）

苗栗縣竹南崎頂觀光軸線設施改善工程，總核定經費為2300萬元，剛於5月函報竣工，排定6月中旬辦理驗收，日前卻被縣議員宋國鼎踢爆基礎工程不足，導致舊燈塔周遭的工程坡面完工不久就崩塌，部分基座與扶手出現裂痕，直言該工程問題重重，文觀局發聲明澄清，強調尚未釐清崩落因果前，已協調各單位加強預防性防護設施。

縣議員宋國鼎日前接獲里長投訴，指出剛完工的竹南崎頂觀光軸線設施改善工程自6月起就出現坡面崩塌現象，日前與縣府人員前往現勘，發現在舊燈塔周遭的造景及觀景台工程區，坡面尚未驗收就坍方，且地勢整個往崩塌處傾斜，周遭設施的基座及扶手出現明顯裂痕，多處有裸露情形，完全不像是完工狀態。

宋國鼎質疑，前幾日竹南地區下大雨，實際去看才發現工程區無設置水溝等排水設施，直到崩塌後才堆置臨時土溝，且崩塌處下方緊鄰民宅，而坡面目前也僅有簡易帆布遮蓋，經查看民宅周圍的確有黃泥痕跡，若大雨來臨，土石崩落加劇，居民的生命安全令人堪憂。

針對工程出現問題，文觀局發出聲明澄清，將6月14日發生崩塌的原因歸咎於先前的連續性降雨，並指出發現的3處坍落，只有1處上方區域作為公眾使用的開放性空間，其餘2處位於工區外，事發時已立即邀集水土保持團隊技師前往勘查。

技師初步確認坍落點為砂岩地質，坡頂下方有卵礫石堆積層且邊坡陡峭穩定度不高，鄰近坍落面的欄杆也有拉扯位移的情形，文觀局旋即責成承包商封鎖區域且協調竹南鎮公所進行防護性設施，6月17日函請土木技師公會鑑定坍落因果，預計8月上完成報告，並於20日向民眾告知，如有災害擴大之趨，請及早撤離。

文觀局局長林彥甫表示，經確立坡面復建權責，若屬天然災害，由財政部國有財產署循「國有非公用山坡地需實施水土保持工作案件處理流程」辦理；若非屬天然災害，是「苗栗縣竹南崎頂觀光軸線設施改善工程」施工因素造成，則由工程之設計監造單位及施工單位負責。

(中時 )