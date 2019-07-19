108年度大學指考成績昨(18日)出爐，主持人、知名律師謝震武女兒謝佳璇考了好成績，有望以440.35的高分繼父親衣缽錄取台大法律系，許多人都好奇藝人培養出學霸星二代是否有秘招？今(19日)有媒體訪問謝震武，他謙虛表示自己能做的就是在工作之餘多花時間陪伴小孩，更透露從女兒上高中第一天起到最後一天，自己都是親力親為送女兒上課，可見對孩子學校生活的重視。

55歲謝震武畢業於政治大學法律學系，之後又在台大管理學院取得管理學碩士，他和老婆結婚多年，育有一雙子女，但卻很少在鏡頭前露面，今年大學指考放榜，外界才知道他就讀私立薇閣高中的女兒，學業成績也是數一數二，甚至青出於藍，有望就讀台大法律系。

據《聯合新聞網》報導，問謝震武平時教養兒女有什麼撇步？謝震武認為沒有捷徑，就是多陪伴兒女，不錯過孩子成長的每一個時期，他雖平時工作繁忙，天天還是會抽時間送孩子上學，本月初指考，謝震武更是現身坐鎮在考場，安靜陪伴女兒默默解決每一科，用心體貼程度也引來網友讚他是好爸爸無誤。

(中時電子報)