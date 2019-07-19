高雄一名人夫帶女同事到診所墮胎被妻子告上法院，妻子指控丈夫與公司女同事有姦情害她精神飽受折磨請求損害賠償。不過人夫卻喊冤說女同事肚子裡的孩子是其前男友的，自己只是受人所託幫忙見證墮胎手術。不過法官調查後確判斷女同事懷的孩子是跟提告人妻的丈夫懷上的，判腥夫跟小三要賠25萬給妻子，腥夫不服上訴遭駁回。

聯合報報導，妻子當時就懷疑先生出軌女同事，他在2017年2月帶懷孕的小三到診所墮胎。事後，夫妻與雙方家長約出來談判，丈夫向妻子表示，自己「想要一個孩子，我以為你會答應」，讓太太因此氣得提告求償。

不過人夫出庭時又堅決否認有姦情，他辯稱當時談論的「孩子」，是在討論與妻子曾有過的「孩子」。小三也說被拿掉的是前男友始亂終棄留下的小孩，她因為怕親朋好友知道，才拜託內互動頻繁夥伴的人夫同事幫忙，在手術同意書的見證欄位上簽名。

不過法官發現小三的媽媽曾傳訊息給人夫，表示「要他決定好之後，告知她一聲。」並提到如果沒辦法照她說的做，就別把小孩生下來等內容，法官也發現小三女同事曾經質問人夫「你跟她還同住一屋簷，你要怎麼處理她？」等內容都圍繞在兩人有姦情、小三懷孕等內容，高雄地方法院簡易庭因此認定，上述言詞足以採信兩人有通姦，害人妻飽受折磨，加上兩人通姦曝光後，也沒有盡快結束這不正當的關係，人妻提告的損害賠償理所應為，判人夫、小三應連帶賠償25萬元，可上訴。

人夫、小三不服判決上訴。又遭到高雄地方法院再次認定「被拿掉的胎兒」是人夫與小三所生，2人共同嚴重侵害正宮配偶法益，原審判決判連帶賠償25萬元並無違誤，判決確定。

(中時電子報)