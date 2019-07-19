微風南山主廚之夜於今(19日)登場，高樓層餐廳邀請多位殿堂級名廚客座，今日快閃客座「微風南山主廚之夜」，活動為仲夏饗食祭華麗揭幕，以下明星餐廳也相當熱門。

包括「Daimon ‧犇廚魔館」，邀請到首位於2018年米其林上海榜單中，中國第一位摘星女主廚「譚綺文（DeAille）」，她擅用當地產物料理，也特別將在主廚之夜當天推出客製主廚菜單，滿足消費者的味蕾。

「THE UKAI TAIPEI」，為全球第一家以鐵板燒料理摘下米其林ㄧ星的鐵板燒餐廳，連續7年備受肯定，連美國總統川普造訪日本時，也特地前往品味，集團總料理長笹野雄一郎擁有多年酒店、法國餐廳工作經驗，其下共13間餐廳，其中就有4家曾得到米其林肯定。主廚之夜當天總料理長「笹野雄一郎」，也將親自坐鎮。

「Saffron 46」，香料的召幻魔法師印度籍主廚「Sudhir」，從北印喜瑪拉雅山下至台灣天母，再到微風南山Saffron46，來台超過12個年頭的Chef Sudhir，是守護番紅花最重要的推手之一，並帶領團隊獲得2019米其林必比登的肯定，這次也推出新菜上桌：干貝佐番紅花咖哩、經典慢燉羊膝、碳烤茄泥咖哩。

「MiraWan」，融合傳統與新派法式料理概念，主廚Josh鄭裕錞於多次入選〈亞洲 50 大餐廳〉的〈Le Mout樂沐〉法式餐廳服務近10年破除框架能與時俱進的廚藝手法，更適切了解台灣的餐飲特色與發展趨勢。

「和牛47」，目前擔任乾杯集團日籍總料理長的「鈴木俊寬」，五色、五味、五法、五感細膩的料理態度，背後是近30年的經驗累積，發揮和食料理的多年經驗，將日本傳統懷石料理在和牛47完整呈現，透過季節食材，淋漓盡致地創作發揮，讓客人吃的到季節感變化，新品「夏雅套餐」希望帶給消費者不一樣的驚喜感。

「SMITH＆WOLLENSKY 」，S＆W 廚藝總監「Cale Jackson」有法式、義式及其他歐陸等各國料理經驗，曾任美國Big Four Restaurant餐飲集團行政主廚、美國Scottsdale希爾頓行政主廚等，更是台北Capone’s第一代創辦人，此次首推80天乾式熟成帶骨肋眼，經80天熟成，口感軟嫩，數量極少故限量販售。

(中時 )