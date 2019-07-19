新北市市場處今年首次與資訊工業策進會合作「夜市小學堂」，19、20日將在永和樂華夜市登場。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市市場處今年首次與資訊工業策進會合作「夜市小學堂」，19、20日將在永和樂華夜市登場。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市市場處今年首次與資訊工業策進會合作「夜市小學堂」，19、20日將在永和樂華夜市登場。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市市場處今年7月首次與資訊工業策進會合作，在4大夜市推出「夜市小學堂」，19日、20日在永和樂華夜市登場，除了品嘗美食外，還有AR、VR互動體驗等，更加碼贈送夜市現金抵用券，讓遊客有吃又有玩，還可以參加1元公益競標活動。

市場處表示，7月起將針對永和樂華、新店安和、樹林興仁、汐止觀光業等4大夜市推出為期2個月的「夜市小學堂」活動，結合AR、VR等新科技，民眾逛夜市不僅吃喝玩樂，還可以有進一步的體驗，帶動夜市觀光人潮。

「夜市小學堂」5日、6日在新店安和夜市舉辦，獲得不少遊客們喜愛，吸引逾300人參加。19日、20日移師在永和樂華夜市登場，現場可品嘗樂華夜市美食。

值得一提，AR、VR體感科技應用結合夜市文化，推出360度VR環景、樂華夜市神射手、行動支付彈珠台等免費科技互動體驗；現場另有夜市創意料理體驗活動，主廚教你利用夜市小吃製作出全新創意料理，一連串精彩活動歡迎民眾體驗。

(中時 )