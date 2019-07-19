台南麻豆文旦預計8月底進入採收期，需要工人協助採收的柚農以及需要工作機會的民眾，皆已陸續打電話向麻豆區公所詢問採收媒合機會。麻豆區公所與台灣首府大學共創「麻豆文旦採收同盟」，至今已邁入第3年，媒合轄區大學生到柚園打工成效佳，有需要的柚農或是民眾，可以儘速至區公所登記。

以往一到文旦採收期，就是柚農最苦惱的時候，因為採文旦是一種技術性勞力需求，文旦採收後還需要搬運、整理、分類、包裝、寄送，工作繁瑣，粗重程度不在話下。

許多柚農從青農做到便老農，有些工作實在做不來，如果家人沒辦法幫忙的話，就一定要雇用臨時工，目前行情價依工作內容、時間不同，但現在外面採收的熟手也都慢慢退休，卻很少有新血投入，導致有錢也雇不到臨時工人。

麻豆黃姓柚農表示，好險區公所提供缺工服務平台，讓柚農們不會擔心找不到採收工人，也不用擔心採收工人的品質或是技術。

麻豆區長孔慶瑤表示，為發揮「共享經濟」效益，緩解農業缺工問題，麻豆區公所號召轄區台灣首府大學共創「麻豆文旦採收同盟」，媒合轄區大學生到柚園打工，今年已經邁入第3年，很感動能幫助到轄區的柚農及民眾，也希望能持續提供這樣的服務，紓解文旦採收缺工問題。

為紓解需工困境，麻豆區公所設立「文旦採收同盟平台」，提供柚農、產銷班及農場免費登記缺工服務。有需要的民眾或柚農，歡迎前來平台登記，可親自到公所或撥打專線：06-5721131轉121或122及06-5719830辦理登記。

(中時 )