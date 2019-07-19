高雄市19日下午雨勢驟降，各地傳出積淹水情形，市府強調，2點到3點之間，最高時雨量達126毫米，比去年823水災的108毫米還大，導致全市84處積淹水，目前除了3件之外，均已消退；市長韓國瑜表示，清淤一定會產生效果，各地回報今年水退的速度都比較快，這是比較慶幸的地方，但治水要求不斷進步，已要求各區寫檢討報告，找出能夠持續加強之處。

高雄市防災中心傍晚二級開設，副市長李四川指出，下午2點到3點，高雄市有5個區時雨量100毫米以上，最高為126毫米，比去年823水災前鎮的108毫米還高，而現有側溝設計只能容納時雨量60毫米，因此造成高雄市84件積淹水，目前還有3件未退，其他都已消退。

韓國瑜說，稍早打電話到林園了解狀況，發現水退得很快，但知道做得還是不夠，已要求每個區公所跟相關機關首長要寫檢討報告，內容包括過去時雨量多少、積淹水是什麼狀態、現在又是什麼狀態，未來要加強之處為何，希望讓高雄市治水有更準確的加強方向。

他認為，清淤一定會產生效果，他也和岡山、永安通過電話，各地都覺得今年水退得速度比較快，但要退到多快才能滿足民眾，則是必須不斷進步的，所以他才要求寫檢討報告，未來凡是能加強的部分，要持續加強。

另外，高雄有5個區今晚還會大雨，包括甲仙等山區，韓國瑜要求區公所今晚全程待命、提高警覺，在任何情況下，保障高雄市民生命財產安全是施政首要目標。

韓國瑜主持災害應變會議時，因部分區長來不及趕到，視訊設備也有問題，略顯動怒；他解釋，應變中心宣布二級設立時，有些區長還沒接到訊息，因此他藉機讓各單位做壓力測試，累積經驗，後來陸續每個區都報到了，只是通訊設備有些區雜訊較大，也要求通訊設備檢討，讓市府防災越來越進步，幫市民謀求更好的福祉。

(中時 )