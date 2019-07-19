心血管疾病發作常來勢洶洶，讓人猝不及防，坊間傳出耳垂有無出現皺褶，可作為判定此疾病的依據，民眾對此半信半疑。心臟內科名醫洪惠風表示，耳垂上有皺褶代表心血管疾病風險高，此說法並非空穴來風，而是來自一位美國醫師的發現，他在臨床上替病人診斷時，確實也會以此作為參考依據。

坊間傳聞，上了年紀或有三高的患者，如果耳垂下緣及耳朵的長軸出現垂直斜切皺褶，就是所謂的「冠心溝」的徵兆，可就要擔心是否罹患心血管疾病。

中央社報導，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，耳垂上有皺褶代表心血管疾病風險高，這種說法並非空穴來風，最早是由一名美國醫師發現，將這種徵兆命名為法蘭克徵兆（Frank’s sign），依皺褶深度分成不同風險程度。

醫界對於法蘭克徵兆有不同解釋，洪惠風說，當心臟血管出現硬化時，全身血管都可能開始硬化，血液供應也會受影響，這時耳垂就會因血液供應不足出現皺褶，這是較為常見的說法，但確切原因為何，至今仍未有答案。

在洪惠風看來，法蘭克徵兆就像是「心臟科的面相學」，臨床上替病人診斷時，確實也會以此作為參考依據。除了耳垂皺褶外，去年法國一項研究也指出，額頭上、眼尾的皺紋也可能和心臟疾病有關，未來可望以此發展出預測方法。

洪惠風提醒，炎熱夏天已到，天氣熱人體容易脫水，血液會變得濃稠，增加心血管疾病風險。一旦胸口出現悶、緊、脹、痛，或一走路就痛，一休息就好，都要當心是心血管疾病重要徵兆，務必儘速就醫。

(中時電子報)