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義馬河南三門峽氣化廠爆炸威力驚人，周圍房舍門窗震毀。

河南義馬市氣化廠發生特大爆炸事故 方圓數公里玻璃被震碎

據《央視新聞》報導，19日下午17:50分河南三門峽市義馬市一座氣化工廠發生大爆炸，方圓3公里之內門窗玻璃大量被震碎，網路上流傳視頻可見爆炸地點出現高聳蕈狀雲，周遭一片狼藉。目前影片中已出現大量傷者，但初步傷亡數字尚未公布，網上影片已可見有至少十餘架直升機前往現場，可能是參與救援行動，傷亡狀況令人憂心。

河南三門峽義馬氣化廠爆炸，數十架直昇機馳援。

綜合陸媒報導，河南三門峽義馬市氣化廠在今天下午17時50分左右發生大爆炸，3公里內玻璃被震碎，有的室內外門板被氣浪衝落或震裂。目前人員傷亡情況不詳。

河南省三門峽市義馬氣化廠爆炸 周邊民房被毀

從網上流傳民眾自拍影片發現，已有數十架直升機飛至爆炸現場上空，可能是參與救援工作，傷亡情況令人憂心。網上流傳視頻已可見大量傷者接受醫療救護。《新京報》表示，義馬市委宣傳部副部長張川稱，事發後，應急救援部門已於第一時間到位。

報導說，初步瞭解是河南省煤氣集團公司義馬氣化廠C套空分裝置發生爆炸著火事故，爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停車。廠內有2人未聯繫上，暫無發現人員死亡，具體傷亡情況正在調查中。當地政府已啟動應急預案，應急管理、公安、消防、衛生、環保、辦事處、產業集聚區等部門已同時趕到事故現場。

(中時電子報)