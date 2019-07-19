北社今天舉行募款餐會，前總統陳水扁在餐會前先舉行簽書會，民進黨主席卓榮泰進會場前，先與陳前總統闢室數分鐘；卓榮泰會後受訪被問到有關扁憂心「被關回去」一事表示，阿扁總統也許有他的訊息管道，有相當多的誤傳、誤解，當事人有機會能夠充分說明，所有的人不應該，也不至於這樣想。

被問到選舉後不找阿扁？他說，自己一直想去，但因為時間的問題，剛剛親自跟阿扁總統聊幾句，很好的意見他都聽到；至於談了什麼？他說，「扁總統認為，民進黨應該有更好贏的策略，我們會加強。」

陳水扁兒子陳致中被問到，父親在臉書指出，前黨主席許信良與前民進黨秘書長洪耀福建請蔡總統把他抓回去關一事，卻打臉「老爸」；他說，「這個我也沒有聽說。」

媒體詢問，扁跟蔡總統心情無法釋懷，是因爲沒有特赦；他說，沒有聽說過有這個事情，媒體也有報導，相關當事人也有出來說明，這個很清楚，站在他的立場，他跟父親都是民進黨黨員、都是民進黨一份子，都有共同信念、志業，希望在明年選舉，是台灣路線、中國路線選擇關鍵的時刻。

至於陳前總統怎麼會「被抓去關」的想法，是否聽到風聲；他說，父親並沒有跟他提到這件事情，當然或許有別的消息，或是別的人來跟他說了相關事情，現在當事人都有來說明了，這樣很好，這樣應該再清楚不過

(中時 )