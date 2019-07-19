環保署舉行2018年縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑，連江縣政府與台北市政府、新北市政府等同獲優等獎殊榮，由環保署張子敬親自頒發獎牌。消息傳回連江縣，縣民們同感榮耀，認為落實垃圾分類不僅是愛地球，更能為下一代創造更好的環境。

環保署為了解各縣市辦理廚餘回收再利用工作的努力和成效，邀請於環保領域相當熟稔之學者專家擔任評鑑委員，針對各縣市整體廚餘回收再利用成效進行綜合性評鑑，以鼓勵各縣市精進廚餘回收再利用工作。

評鑑結果出爐，台南市、嘉義縣及金門縣獲得特優獎，另外，連江縣與台北市、新北市、苗栗縣、雲林縣、澎湖縣獲得優等獎。

環境資源局呼籲，民眾除了配合廚餘回收之外，同時力行綠色飲食的良好習慣，珍惜食物以減少廚餘產生，有效減輕廚餘及垃圾的處理壓力，希望全民與政府攜手合作共同努力，持續朝向環保生活、健康永續的目標邁進。

(中時 )