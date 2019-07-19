正確睡姿一：側睡時，雙腳之間可以夾一顆枕頭。（圖片來源/康健雜誌）

正確睡姿二：平躺時，膝蓋下方可以墊抱枕或毛巾。（圖片來源/康健雜誌）

老是受下背痛所苦，那你更需要注意自己的睡姿了。美國紐約特殊手術醫院（Hospital for Special Surgery, HSS）復健科醫師薩羅蒙（Jennifer L. Solomon）指出，睡眠時長達8小時維持同一姿勢，若是有下背痛，就要避免任何會加劇疼痛的姿勢。

根據美國國家衛生研究院統計，80%的成年人一生都會經歷過下背痛。美國紐約蒙帝菲奧理脊椎中心（ Montefiore Spine Center）醫師吉特金（Andrew Gitkind）指出，睡覺時，要讓脊柱能呈現自然中立位置，包含背、臀以及骨盆。

要能達到這個目標，可以善用枕頭讓脊椎保持直線，減少背部壓力。「如果是側睡，可以在膝蓋內側夾一個枕頭；仰躺時，放個枕頭墊在膝蓋下方。」薩羅蒙建議。

至於哪種睡姿對下背負擔最大？「趴睡最要避免！」吉特金指出，趴睡會把大部份壓力放在頸椎上，進而影響脊椎的排列不良。

薩羅蒙表示，若是你醒來時總發現是肚子貼在床墊上，不妨黏顆網球在胸部上。「聽起來很怪，但很有用，當你不自覺想趴睡時，這會讓你不舒服，就能避免這個姿勢。」

然而，若是你已經嘗試上述兩種正確睡姿，但還是覺得下背不適，很可能是床墊出問題。高品質的床墊可以用達10年之久，但美國國家睡眠基金會建議，當你用一個床墊睡不好超過5年，就要更換。

美國亞利桑納大學醫學院睡眠與健康研究計畫主持人葛蘭尼（Michael Grandner）提醒，慢性背痛的人應該選購觸感緊實的床墊，才能提供背部足夠的支撐。

資料來源：Prevention

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(中時電子報)