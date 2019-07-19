台中市東豐快速道路規畫以來爭議不斷，從路線方案擇定或環境衝擊，歷經多年地方遲無法建立共識，建設局說，2004年國道新建工程局所規畫的路線，影響高達百戶，市府今年初重啟環評後，調整路線影響僅約20戶，經市長盧秀燕廣納民意後，修正路線，主線應拆遷數僅剩2戶，後續將依規定辦理並從優補償。

東豐快速道路環評案之前因涉瑕疵遭法院撤銷，新市府上任後重啟環評，進入二階段環評為取得地方民意共識、加速推動工程，市府從六月中旬陸續拜訪里長、地方領袖及相關權利人等。

陳大田表示，日前出席石岡區重大工程推動會議，了解東豐快速道路途經的所有權人意見，匯整地方多數意見，為建議路線微調，避開房舍、保留農地、使用河川地等，建設局將與相關水利機關研商運用河川地規畫路線，後續將舉行說明會廣納地方意見，朝向民意溝通、化解紛爭方向努力。

「1999年發生921大地震時，造成台3線豐勢路中斷，山城災情慘重，更顯救災重要性」，陳大田說，為減少救援行進時間、分散通聯道路阻斷的風險，東豐快速道路就是一條「

生命救援線」，完工後將可帶動石岡及東勢區發展，如有人口數增幅趨勢，未來都市計畫分區檢討有拓展住宅及商業的可能。

(中時 )