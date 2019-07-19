北社今天舉行募款餐會，前總統陳水扁在餐會前先舉行簽書會，民進黨主席卓榮泰也出席，由於明天喜樂島聯盟宣布組黨，卓出席挺英的獨派，有固樁、團結之意；被問到與獨派關係，他說，「我們都是台灣派，沒有誰切割誰 。」

卓被問到「蔡賴配」表示，受訪表示，民進黨需要內部大團結、社會大對話，副總統人選等蔡總統適當時間對外公布。

至於與獨派的關係、獨派分裂等，他說，「我們都是台灣派，沒有誰切割誰 」；他說，台灣派不應該切割，更不應該分裂，與國民黨親中絕對不一樣，終極本質不一樣，一起合作可以面對外、在內的威脅，這才是長久保衛台灣的方法，他會繼續溝通。

至於辜寬敏力拱蔡賴配；今晚出席的陳水扁兒子陳致中受訪表示，賴清德前院長在基層，對基層擔任的民代是有很大的號召力，那許多的支持者對於賴院長也非常有好感，認為有魄力、堅定意志、執行力，是民進黨重要資產，在初選過後第一天我公開在臉書發表自己看法，蔡總統是現任總統、民進黨提名候選人，有最高高度用最大的胸襟儘速整合民進黨基層，甚至可以親自拜訪賴院長，一次沒成，兩次三次，他認為，誠意打動天，如何整合所有力量，這是最重要的。

陳水扁今晚募款餐會沒有受訪，但有上台唱兩首歌，一首歌是「安平追想曲」、另一首因為想到高雄水災，所以唱「今夜又擱要下雨」。

(中時 )