金門副縣長黃怡凱（前左二）率同縣府主管應邀出席祈福。（李金生攝）

金門副縣長黃怡凱為特製「龍頭車」撕紅進入第2站金門行程。（李金生攝）

新港奉天宮致贈縣府吉祥紀念品，由副縣長黃怡凱代表接受。（李金生攝）

新港奉天宮慶祝媽祖蒞台400年，舉辦鐵馬繞行台灣本島和離島祈福活動，第2站開抵金門外島，董事長何達煌今（19）日下午在金城海濱天后宮宣布周六、日連2天展開「騎福金門」行程。

這項以「馨護台灣」、「騎福金門」為雙主題，結合宗教交流與運動休閒的活動，在新港奉天宮媽祖筊示同意下，將繞行台灣本島與澎湖、金門、馬祖和綠島等地。

跨海來到和本地隊伍將在特製的「龍頭車」帶領下，全程以騎單車的方式隨同搭乘「鳳尾車」的開臺媽祖繞行大、小金門全島，盛況可期。

廟方工作人員已先行遵循傳統習俗，提前至金門各地張貼「香條」，向當地居民及各地宮廟通報開臺媽祖將路過當地，讓家家戶戶在門口擺設香案迎接媽祖蒞臨賜福。

副縣長黃怡凱、金門縣警察局長張國雄、金門國家公園管理處副處長蘇承基及多位縣府一級主管、民代也出席下午的記者會，期待媽祖庇佑全島軍民平安，場面溫馨熱鬧。

(中時 )