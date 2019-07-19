台中市府配合營建署「整合住宅補貼資源實施方案」，提供房屋租金、自購住宅貸款利息、修繕住宅貸款利息3項補貼，再另外加碼青年首次購屋優惠利息補貼，針對「自購住宅貸款利息補貼」增加補貼0.5％貸款利率，貸款額度最高達300萬元，補貼年限1年，共380戶名額。

住宅發展工程處指出，為減輕民眾居住負擔，推出「房屋租金補貼」提供7460戶名額，每戶每月最高補助4000元，補貼期限最長1年，申請條件需年滿20歲且家庭成員均無自有住宅。

今年特別新增未滿20歲已結婚者也可申請，申請人家庭成員需符合每人每月平均所得低於2萬720元等財產標準，協助最需要幫助的朋友。

「自購住宅貸款利息補貼」貸款最高額度210萬元，貸款最高年限20年，提供658戶名額；「修繕住宅貸款利息補貼」貸款最高額度80萬元，貸款最高年限15年，有165戶名額。

為幫助青年早日住者有其屋，市府加碼提出「青年首次購屋優惠利息補貼」，對「自購住宅貸款利息補貼」再增加補貼0.5％貸款利率，共有380戶名額，提供20歲以上、未滿46歲且購屋於台中市的青年，可同時提出申請。

今年市府首推去年舊戶免填申請書、快速收件箱、線上申請教學等3項便民服務，台中州廳櫃台增設快速收件箱，民眾可直接交件。

(中時 )