民眾搭計程車有更多選擇，而且還可以選擇進口名車，只是要多花一點荷包。台中市府交通局公告開放第一波申請多元化計程車服務，跳脫一般「小黃」刻板印象，多元化計程車的車身沒有計程車標誌，也沒有「計程車」字樣的頂燈，民眾可以選擇自己想要的車款，安排路線後還能預估車資，乘車資訊更透明，首波共7家業者送件申請，最快可望在10月上路。

與一般計程車不同的是，多元化計程車提供乘客不同車款及科技化的全新搭乘服務，但搭高檔的名車，乘客也要相對付出較高的費用，一般計程車起跳價為85元，再依續程計算費率，多元化計程車可依車型款式自訂不同的起跳價。

交通局長葉昭甫表示，多元化計程車只有車牌與計程車一樣是白底紅字，但車身沒有計程車樣，沒有計程車識別的頂燈，讓乘客搭乘計程車猶如搭高級私家車一樣，提升計程車服務品質，讓民眾有更多元優質的乘車選擇。

但和Uber不一樣的是，台中市多元化計程車客運服務申請資格為台中市合法登記的計程車客運業、計程車客運服務業與計程車運輸合作社，首波有7家業者送件申請，交通局將審慎並盡速完成評選，核准後業者須於3個月內完成籌備上路服務。

交通局強調，多元化計程車僅提供預約載客，不得巡迴攬客或於計程車招呼站排班候客，民眾可利用業者叫車APP，依自身需求向業者預約所需車輛服務，透過APP可得知駕駛姓名、車輛廠牌、預估車資等相關資訊，民眾在搭車後可使用信用卡等電子支付方式支付車資，並可在APP進行服務評鑑及行車軌跡查詢等。

(中時 )