中元節即將來臨，為讓民眾免於奔波，南投縣政府所屬的農產運銷公司，特別為設計「中元普渡澎湃組」，內容豐盛且可宅配，十分方便，即日起受理預訂至7月25日止，取貨日期8月5日至8月12日。

南投縣農產運銷公司總經理周義雄表示，中元普渡是重要民俗，家家戶戶都要準備供品，但是現在的家庭幾乎都是小家庭，準備太多吃不完易腐壞，準備太少又好像不成敬意，所以今年該公司結合縣內農會產品推出「中元普渡澎湃組」，供大家選購。

經理楊添貴表示，「中元普渡澎湃組」包括公司最暢銷的細豬肉絲、原味豬肉酥，埔里農會水粉、茭白筍泡麵，草屯農會合歡米，關山米乖乖等，連拜拜的金紙都備妥，只要預購，中元普渡就免煩惱了。

行銷課長張永儒表示，農產運銷公司公司專屬網站網址提供消費者選購平台。亦可從南投縣政府網站「網路聯結」、「所屬事業單位」、「附屬單位」處點選「南投縣農產運銷股份有限公司」即可連結。或逕電洽049-2734305分機163

(中時 )