金榜題名！新北市南山高中75級分的楊彬申請上陽明大學醫學系，並獲得哈佛書卷獎，參與108年指考一類組考科，國英數歷地公，六科總分522.6分。

已經申請上醫學系的楊彬，除了自然學科外，對人文社會學科有高度興趣，也廣博汲取相關知識。考社會組指考的目的，除了是為了驗證他的興趣之外，未來對於跨領域人才的需求，是他主要的考量之一。

現在試題特別重視跨領域的融會貫通，楊彬將社會三科合在一起閱讀，找出彼此關聯的部分，相互參照思考，使知識能更全盤的理解。他認為因應考題時，對於整體知識概念有完整的理解，即使小細節有點忘記也沒關係，都可以從題目裡面抽絲剝繭。此外，他還特別感謝讓他旁聽高三選修課的社會科老師。

雖然在指考取得高分，他還是會選擇就讀醫學系。他觀察到現在醫療糾紛如此頻繁，很多在職醫師已經努力在增進法律知識。另外，他早已規畫職涯要嘗試「兩棲」醫學兼法律，這次考驗是對自己能力的肯定並增進信心。

楊彬表示，很多人說考不能填志願的指考，是浪費時間與生命，但他認為既然對人文社會學科有興趣，參加社會組指考就是實踐興趣的過程，認為相當有意義。

(中時 )