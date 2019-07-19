2019南山模擬聯合國會議今（19日）在新北市南山中學正式開幕。（葉書宏翻攝）

2019南山模擬聯合國會議今（19日）在新北市南山中學正式開幕。（葉書宏翻攝）

2019南山模擬聯合國會議今（19日）在新北市南山中學正式開幕。（葉書宏翻攝）

2019南山模擬聯合國會議今（19日）在新北市南山中學正式開幕。（葉書宏翻攝）

2019南山模擬聯合國會議今（19日）在新北市南山中學正式開幕。（葉書宏翻攝）

2019南山模擬聯合國會議今（19日）在新北市南山中學正式開幕。為期4天的會期中，廣邀各校優秀的青年學子，一同針對國際上的重要議題進行討論。

南山模擬聯合國會議自2011年開辦以來已邁入第9屆，參與北部學校有台北恩慈美國學校、台北松山高中、成功高中、華江高中、中崙高中、中正國中、道明外僑學校、東山高中、奎山實驗高中、靜心國中，新北板橋高中、崇光女中、竹林高中、醒吾高中、忠孝國中、南山高中，基隆中山高中，台中文華高中、曉明女中、衛道高中，雲林協同高中、福至國中、北港國中，南投普台高中，東部花蓮女中、花蓮高中、台東女中、育仁高中，台南女中、關廟國中等31所學校及香港新亞中學，共計逾150位學生一同參與會議。

會議針對三個不同的議題，以中文及英文進行磋商、討論。探討的主題包含「古巴飛彈危機」、「多邊貿易與爭端解決機制的修復與完善」及「重新檢視虛擬抽獎箱、賭博及國際活動間的關聯和程序」。同時特別邀請到夏威夷州政府駐台辦事處處長雷均，分享其外交經歷及對國際事務的見解。

學術部長楊彬，同時也是陽明醫新鮮人，多益考了990，他表示這次會議每個議題都十分具挑戰性，是激發參與者多方位思考及語言歷練的好機會。

板橋高中陳嘉棣同學表示，為了參加這個會議搜尋了很多南非有關賭博及國際活動間的關聯和程序資料，希望透過這次的活動提升視野及語言能力。

來自新亞中學的姚智志表示，這次代表大韓民國參加WTO的會議。會議之前要準備自己的立場文件，在這些文件中學到了從作為成員國，如何去看待這個多邊貿易的話題。

南山中學校長蔡銘誠表示，模擬聯合國會議是由南山中學的校友所籌辦，希望能藉此激發更多的台灣學生關心國際事務，開闊國際視野，以達到「因其國而容天下」的核心思想。

新北市教育局長張明文親臨大會，他提及台灣靠的就是人才，一定要培養能合作且能良性競爭有國際視野的學子，勉勵與會學生要有批判力，更要有解決問題的能力。

會議秘書長張博勛表示，參加模擬聯合國會議的風氣已日漸盛行，對於南山模聯而言，我們始終致力於提供代表專業及嚴謹的學術環境，讓中學生能夠以多元的角度探討國際議題，進而訓練口語表達及邏輯思辨能力，讓代表能「享受會議、學習經驗」是籌備部門最大的目標。

(中時 )