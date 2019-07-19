東南科技大學數位媒體設計系學生動畫作品《出口為食》榮獲2019台灣數位媒體設計獎之「數位動畫類」銅奬，該次獲奬學生作品，先前已入圍2019義大利切法盧電影節，同時獲得國內外競賽的肯定。

競賽主辦單位為台灣數位媒體設計學會以及亞洲大學數位媒體設計系，活動進行地點在台中霧峰的亞洲大學，除數位媒體設計獎之外還同時舉辦數位媒體設計學術研討會，活動主要宗旨為「落實數位人文與科技整合，達成跨域人才培育之目的。」

《出口為食》動畫短片是由導演丁若嵐與創作團隊江欣諭、劉君薇、王珞庭、王靜雅等共同創作，指導老師為單忠倫。師生遠赴台中亞洲大學出席作品簡報及頒奬典禮，對於有機會走出校外與不同地區，與對動畫創作有著相同熱情的同學相互交流，團隊成員都覺得是很新鮮又難得的機會，最終能夠獲得奬項，更是對於創作團隊的一大肯定。

其中，丁若嵐、江欣諭、劉君薇等三位同學，在大學三年級時，就已經在單忠倫老師指導下分別創作《色彩奇蹟》、《麵包換咖哩》動畫短片，入圍東歐索非亞國際動畫電影節、德國萊本電影節、美國邁阿密獨立製片影展等國際電影節，再經過畢業製作後，就已經累積許多動畫創作的經驗與實力。

《出口為食》故事主角是一位愛挑食的少年，名叫凱瑞，時常浪費不喜歡吃的食物。某天，他一如往常又把蔬菜挑出來倒進廚餘桶，廚餘桶竟然張開大口把他吞掉，讓他陷落一個由各種食物所組成的異世界中。

丁若嵐表示，他們是以自身的生活經驗出發，融合活潑的角色設計以及2D動畫天馬行空的自由想像去表現，希望以此動畫短片創作影響有相同經驗的人們，改善挑食的習慣。

單忠倫表示，該組五位學生中，有四位是「國際動畫學程」的學生，除了本身有一定的實力外，對於動畫創作更是充滿了熱情，經由該系特別安排的課程、實習，練就了一身動畫製作的好本領。

動畫創作過程充滿辛勞及壓力，能夠完成作品並受到校外競賽公開肯定，非常佩服同學們的熱忱與毅力，相信學生未來的職場生涯必然充滿光明和美好。

(中時 )