面對旺中媒體集團遭到《金融時報》抹紅，而民進黨馬上表示要偵辦的情況，國民黨籍立委蔣萬安痛批，民進黨為了掩蓋執政不力經濟不好，所以出盡抹紅抹黑手法。

蔣萬安表示，今天不管哪家媒體，新聞報導都要做到查證確保內容真實，新聞自由必須要捍衛，如果有媒體被指控報導受到指示與干預是很嚴重指控，必須非常嚴肅看待，但是翻遍整篇金融時報報導，沒有看到任何證據，大家一再引用說有記者接到電話，結果沒有具體人名、時間、地點或任何形式的受訪紀錄，造成很多其他媒體或網路沒有經過查證就引用報導，國家通傳會(NCC)也第一時間說要調查。

然而蔣萬安認為，多數台灣民眾想知道、期待NCC做的是要釐清到底第一時間出來的報導是否屬實、證據在哪、這是不是假新聞？選舉只剩半年，民進黨為了掩蓋執政不力、經濟不好，各種抹紅抹黑手法都出來了，然而台灣是法治社會，講究證據，人民對扣紅帽子的做法已經感到極度厭惡。

(中時 )