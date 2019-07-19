台中市時代獅子會19日晚間舉行第27、28屆會長交接，台中市長盧秀燕出席見證，除感謝卸任會長孔祥仕，任內熱心公益，也對新任會長陳志松表達祝賀，盧秀燕表示，時代獅子會是她的母會，會繼續努力推動各項市政建設，為市民服務，讓台中更好，也讓所有獅子會的獅友們引以為榮。

台中市時代獅子會授證27週年紀念暨第27、28屆會長交接典禮19日在潮港城國際美食館舉行，在國際獅子會300-C1區總監謝文卿的監交下，及全台各地的獅友們共同見證下，由卸任會長孔祥仕交棒予新任會長陳志松。

盧秀燕表示，台中市獅子會有158會，她因為處理市政的關係，無法逐一參加各個區年會或會長交接，但時代獅子會是她的母會，參加至今已有28年，所以親自前來表示誠意祝並獻上祝福。孔祥仕會長任內表現十分優異，認真經營時代獅子會，做了許多社會公益活動，新任陳志松會長則是位認真丶優秀的獅友，相信在歷屆會長的輔導之下，一定能帶領時代獅子會發揚光大，獅子會的工作就是一棒接一棒，持續為社會服務，她也會繼續努力推動，讓台中更好，讓所有獅子會的獅友們引以為榮。

台中市社會局表示，台中市時代獅子會獅友們除本身專業的傑出表現外，更是熱心公益，時常贊助急難救助及弱勢關懷，舉辦「捐血送月餅」活動等等，同時也協助學校辦理捐血活動，十分感謝獅友們無私的貢獻，讓台中成為一個更溫暖有愛的城市。

(中時 )