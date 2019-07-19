受低壓帶及暖溼西南風影響，明天(20日)臺灣天氣仍相當不穩定，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。此為最新紅外線雲圖。(圖擷自氣象局)

明天(20日)台灣受低壓帶及暖溼西南風影響，天氣仍相當不穩定，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，雨勢明顯而持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率。其他地區雖有短暫陣雨或雷雨，不過降雨的空檔較多，但午後亦有局部較大雨勢發生的機率，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣象局今晚8時半記者會表示，低壓帶造成豪雨的情形，到明天會比較緩和，下雨地區以中南部為主，清晨雨勢較明顯，入夜就會緩和下來，預估明天雨量值6小時約為50毫米以下。

台灣颱風論壇說，最糟糕的情況還是發生了，南台灣仍是紫一片！今天晚上到明天上午仍會持續致災降雨，台南、高雄、屏東及嘉義民眾應小心提防。

至於明日氣溫，氣象局表示，由於南部降雨較為明顯，高溫約31度上下，其他地方約33至34度，尤其大臺北高溫可以來到36度左右，沒下雨時天氣較為悶熱，而東南部地區有焚風發生的機率。受到西南風沉降影響，白天花蓮縣縱谷、臺東縣，臺北市、新北市，桃園市為黃色燈號，民眾請注意。

此外，明日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高可達3至5米；北部、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請特別注意安全；今日適逢大潮，雲林以南沿海低窪地區請慎防淹水。

(中時電子報)