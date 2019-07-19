《金融時報》指控中國時報與中天新聞接受國台辦指揮做新聞，蔡英文政府打蛇隨棍上，試圖透過修法限縮新聞自由。曾任職新聞界的國民黨立委沈智慧、除了聲援旺中媒體集團，更抨擊蔡英文政府復辟警總，箝制言論自由。

沈智慧說，她在戒嚴時期當過八年記者，也在中時待過，這一刻有義務跳出來捍衛媒體自由。她回憶道，戒嚴時期的民眾日報因為警總關係，連續七天報社頭版半版是空白的，這是戒嚴時期箝制言論自由的產物；她也曾在鄭南榕的時代系列雜誌當過義務撰稿員，也好幾次因為她的稿子導致時代系列被警總查扣。

沈智慧表示，如今又看到警總將復辟，言論自由被箝制情況再度出現，曾身為記者她要站出來捍衛媒體言論自由與記者寫作自由。

沈智慧強調，如果政府規定媒體只能傳播蔡政府的恐懼與仇恨，就是走上獨裁之路。韓國瑜被抹紅不稀奇，連自稱墨綠的柯文哲都被抹紅，可見蔡英文為了一己一黨之私，為了贏得政權，不惜毀壞當年黨外追求民主的精神 。

(中時 )