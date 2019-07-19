韓國瑜近日頻在臉書上分享清淤成果照片，18日還發文說「下水道是一座城市的良心」，強調半年多來、市府下水道已清疏14.7公里，遠比過去每一年還要多。陳菊辦公室19日指韓國瑜只算雨水下水道「不叫良心叫黑心」，對此新聞局長王淺秋回嗆「過去做的不夠好是事實，指責補救的人，誰才是黑心？」

韓國瑜發文內以圖表指出，今年高市雨水下水道清淤總長估計可達39.7公里，比陳菊市府2016至2018年三年總長29.7公里還要多，幾乎三倍。對此，陳菊辦公室反提「側溝、中小排、雨水下水道」清疏總長，酸韓國瑜黑心，強調高市雨水下水道維護良好，當時市府團隊清疏主力是放在原高雄縣區的中小排清疏及基礎防洪建設。

「排水系統就像人體結構，從頭到腳都很重要。」水利局長李戍威表示，從側溝、連接管、下水道、區域排水、至河川，都必須一路通暢。他上任後研究下水道普查結果及去年淹水調查資料後驚覺高市雨水下水道淤積嚴重，立刻向市長爭取3500萬元預備金全面清淤。

李戍威強調。排水做得好，至少可維持3至5年的時間暢通，後續維護經費也能減少。但依照今年下水道清淤的狀況來看，明年勢必仍需要3500萬元額外經費支援。高市有39.7公里易淤積段，目前已執行14.7公里，執行率約37％。

水利局副局長韓榮華也表示，除了雨水下水道，高市區域排水、中小排水往年清疏總長度約225公里，輕疏量體約19萬方。韓市長上任後投入3000萬元預備金，讓清疏量體提升至40萬方，清淤成果確實也比往年來的多。

韓國瑜強調，新的團隊絕對不會往臉上貼金、指責別人。根據治水專家李鴻源估計，高市清淤要花兩年的時間，韓國瑜認為目前清淤總預算仍嫌不足，但他強調還是會繼續努力去做。

(中時 )