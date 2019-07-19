賴士葆：支持媒體捍衛立場 支持旺中提出告訴

旺中被《金融時報》在提不出實際證據之下抹紅後，民進黨政府立刻表示要加以偵辦，對此國民黨籍立委賴士葆痛批，民進黨這種做法，根本是在復辟戒嚴時期的刑法一百條，懲罰思想犯。

賴士葆表示，他支持任何媒體受到打壓後捍衛自己的立場，所以贊成旺中提出的一系列告訴。此外他看到去年民進黨大敗後，蔡英文沒有檢討自己施政為何不被人民肯定，她的敗選原因總結是假新聞，而只要對政府不利的就是假新聞，六月底七月初立法院臨時會一口氣三讀通過國安五法的修正案， 但當中內容根本就是民進黨在野時不斷批評的戒嚴法復辟，複製了當初刑法一百條懲罰思想犯的做法。

賴士葆質疑民進黨當年在野時捍衛言論自由與新聞自由，怎麼當政後卻拼命打壓？如果旺中真的如他們說的拿錢照中共意思做事，請民進黨政府拿出證據讓旺中一槍斃命，否則如今繪聲繪影，是否是政府發動網軍，透過內媒外媒炒作，目的就是要鞏固2020的執政權？如今民進黨政府一切做為就是要打壓異己，讓媒體對她都歌功頌德，她就能確保2020執政 。因此我們要捍衛言論自由，通傳會(NCC)對媒體管制也要確定自己捍衛言論自由的立場，不是只捍衛執政黨偏愛的言論。

(中時 )