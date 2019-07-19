周記豆花，製作豆花過程堅持傳統，重視品質嚴選美國進口非基改有機黃豆，除傳統黑糖水豆花外，還有多種創新口味可選。（黃國峰攝）

周記豆花，除豆花口味堅持傳統外，品質更上一層樓，而多年老店也換新裝，傳達豆花不再是很傳統的東西，讓吃豆花也可以很潮！（黃國峰攝）

珍珠奶茶豆花，豆花加上珍珠奶茶，珍珠咬來Q彈有勁、豆花綿密、奶茶香，嘗起來很有層次，也是周記豆花店內熱門商品。（黃國峰攝）

周記豆花20年前從精誠路起家，17年前搬來黎明路，現為第二代接手，讀外語的周老闆，原本要到加拿大工作，後來決定留下來延續老爸多年的心血，除豆花口味堅持傳統外，品質更上一層樓，而多年老店也換新裝，傳達豆花不再是很傳統的東西，讓吃豆花也可以很潮！

周記豆花的豆花口感綿密、入口即化，每天做豆花不包含泡黃豆，至少就要花5、6個小時，完全遵循古法，煮豆漿過程堅持不加消泡劑，手工攪拌，泡泡完全一點一滴隨時手工撈起來，嚴選美國進口有機黃豆，讓做出來的豆花，滿口豆香，又健康。

周老闆強調，一些坊間的豆花吃起來像布丁，可能加了其他物質，是不對的，而我們的手工豆花綿密、厚實，製作豆花前的製作豆漿過程，完全手工拿大湯勺攪拌，不像傳統半自動豆漿機有一根鐵片在鍋底攪拌，有刮出鐵屑的疑慮，煮好的豆漿，還需經過過濾，讓加工後得豆花，吃起來綿密，但不會有沙沙的感覺。

手炒黑糖水，則是周記豆花好吃的精髓，精心調配熬煮甘蔗、冬瓜塊，讓黑糖水不死甜，招牌綜合豆花內搭花生、紅豆、珍珠三種配料，口感豐富，是店內熱門商品，也可點僅有黑糖水的傳統豆花，或再到玻璃櫃前加點紅豆、綠豆、花生、大豆、仙草、杏仁、芋圓……等配料任選，清涼中帶點黑糖甜香味，及豆花的綿密順口，是夏季好選擇。

還有濃豆漿豆花：自製豆花、自製豆漿，兩相加成，滿滿豆香味。珍珠奶茶豆花：豆花加上珍珠奶茶，珍珠咬來Q彈有勁、豆花綿密，咬起來很有層次。冰淇淋鮮奶豆花：豆花、兩球香草冰淇淋，湯底完全純鮮奶，一次大大滿足。

店名：周記豆花甜品專賣店

地址：台中市南屯區黎明路一段1067號

電話：04–23816472

營業時間：10：00–22：00

售價：40元至75元

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