39歲女星葉璇曾演電視劇《再生緣》、《衝上雲霄》，4年前她和造型師小默先生公開戀情，還因公開對話被網友發現她給男友的暱稱是「雞雞很大的寶寶」，引起熱議。近日葉璇突鬆口和小默先生分手，令外界傻眼，尤其她一周前才接受港媒專訪，否認情變，稱自己認定對方是終身伴侶，卻又說已經凍卵，讓外界霧裡看花。

出身豪門的葉璇當年頂著中華小姐冠軍頭銜出道，2015年她宣布和小默先生交往，隔年交往一周年時，葉璇曬出兩人甜蜜對話，因她給男友取的鹹濕暱稱意外成為焦點。近年來葉璇和男友常傳出情變，但葉璇總是跳出否認，本月15日她自己突然證實回歸單身，經紀人則說，兩人是因人生道路有不同選擇才分開。

據《東網》報導，葉璇上周才接受專訪，強調兩人絕對沒分手，言談中還不斷放閃，透露兩人同居，每天早上都是男友先起床準備早飯給她吃，天冷對方還會送上熱水，把她照顧得無微不至，問葉璇是否已經秘婚？她稱：「不如你當我已經結婚啦！我們現在跟結婚沒差別」，又說已經凍卵，但人生中沒計畫去擔任母親這角色，然若機會到來也不排除可能性。

而葉璇對於分手主因，昨在微博寫下：「分離只是為了更好地相聚。熱愛生活、熱愛工作、相信愛情、並且感謝美好的你。​​​​」粉絲也回應祝福她下段戀情會更好。

(中時電子報)