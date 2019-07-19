高雄下大雨造成多處地區積水，原訂20日到台中市展開感恩之旅的高雄市長韓國瑜心繫市政，今晚向安排下午到原市區寺廟祈福的立委沈智慧表示歉意，因為要坐鎮高雄防災，延期再拜訪，連上午規畫到清水紫雲巖、大甲鎮瀾宮的行程也一併取消，地方獲悉韓國瑜以市政為重，都能了解，期待韓國瑜擇日再來台中。

韓國瑜在國民黨總統初選脫穎而出後，立即展開基層下鄉行程，20日本來安排到台中市的感恩之旅行程，上午將拜會紅、黑派大老，包括前台中市議長張清堂、現任台中市議長張清照，與鎮瀾宮董事長顏清標等派系大老，也要到清水紫雲巖、大甲鎮瀾宮上香祈福。

但今天高雄下起豪大雨，造成多處地區嚴重積水，支持者關切明天韓國瑜到台中是否成行？晚間經詢問鎮瀾宮與紫雲巖確定韓國瑜20日上午的宗教之旅取消，而沈智慧安排的市區拜廟行程，也通知因為高雄淹水，明天韓國瑜台中行程無法前往，表示「韓國瑜深表歉意，延後再拜訪」，至於晚間原要與國民黨籍議員的傾聽地方聲音的餐敘也喊停。

國民黨總統初選前，在台中市舉辦的造勢活動「榮耀新中華、歡樂向前行」台中場，湧進20多萬名韓粉齊聚台中市，讓韓國瑜很感動也 很感謝，他也想以感恩之旅表達心中的謝意，但憂心豪雨成災，感恩之行暫緩。

台中市議會國民黨團不只是全台地方議會第一個連署支持韓國瑜代表國民黨參選總統，市議會議長張清照的辦公室，會客室的牆上就高掛韓國瑜常說的「莫忘世上苦人多」墨寶

，特別裱框銘記，以庶民為重，民意優先，以行動力挺韓國瑜。

(中時 )