為提供特教生暑期多元活動，嘉義縣政府教育處於7月15日到19日在義竹國小及民和國小同步舉辦《108年度國小特殊教育學生暑期夏令營》。義竹國小共21位學生參加，昨日為閉幕頒獎典禮，他們直呼「超開心！下周還有活動嗎？」

縣府為讓特教孩子快樂參與活動、暑期學習不中斷，與嘉義大學特教系學生，設計出一套課程及活動，以擴展孩子生活經驗與視野，及增進同儕間互動，促進身心健康發展。

義竹國小特教組長劉育甄及嘉大、南華大學、東吳大學學生志工合作下，孩子於當中體驗不同於學期中的課，亦透過與學生志工的互動，能有更多和人群接觸的機會。此外，營隊也讓學生志工們有成長的機會，成為孩子們的「暑假天使」。

義竹國小校長林曜輝表示，感謝義竹修緣禪寺熱情贊助經費且提供學生志工借宿，及來自各鄉鎮的老師、家長願意在期間每天不辭辛勞將孩子送到國小，更謝謝學生志工們辛苦付出。

嘉義大學特教系四年級李明蓁擔任這次海區夏令營召集人，她表示，因為第一次籌備活動，最初拿到孩子的名單，很擔心設計的課程，他們可能負荷不了，不過到了活動當天，大家不僅反應靈敏，積極度也高，故不用特別限制難度。

夏令營課程，包括晨操、科學實驗課、踢足球等，並將教學融入闖關遊戲。閉幕典禮的影片回顧，可看見孩子熱衷打保齡球的專注神情；完成DIY勞作作品，充滿成就感的笑容，見證到他們活動中的成長。

(中時 )