世界女子羽球排名第二的日本好手奧原希望，今晚在印尼公開賽8強不敵印度名將辛度，加上戴資穎在下午擊敗泰國選手依瑟儂，因此，戴資穎順利保住了球后頭銜。

戴資穎本周的世界排名積分為90645分，奧原希望88836分緊追在後，小戴領先1809分。本周兩人都參加了印尼公開賽，戴資穎下午贏了依瑟儂之後可以增加1980分，世界排名積分來到92625分。

奧原希望14比21、7比21慘敗在辛度的拍下，止步於8強，無法在這項頂級賽事中得到加分作用，她與戴資穎之間的積分差距將擴大至3789分。

目前世界排名第三的大陸好手陳雨菲，雖在印尼公開賽殺進最後四強，即便最終奪得冠軍，但她也只能增加5000分，總分來到92165分，還比小戴少了460分，所以在下周二公布的最新世界排名，戴資穎的世界球后周數將推進至137周，持續豎起這道紀錄高牆。

(中時電子報)