王麗雅（右）帶著雲林縣縣長張麗善做瑜伽的伸展動作。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府結合海洋委員會推展雲林濱海生態觀光旅遊，8月17日、18日在雲林四湖鄉三條崙海水浴場盛大舉行首屆「2019雲林海洋音樂祭」，今天（19日）在台北舉行起跑記者會，擔任活動代言人的伊林運動名模王麗雅在現場分享對雲林人文風情的感動外，也帶著雲林縣長張麗善一起示範簡單的瑜伽伸展動作。

日前王麗雅到雲林拍攝宣傳影片。她表示，雖然台灣不大，但不知為什麼，就是沒去過雲林，所以在她的想像中，這裡應該像是一個祥雲朵朵，有很多森林的地方；等她走遍各地取景後，真心認為如她想像中一樣，雲林是個擁有好山好水的地方。

王麗雅表示，這回到雲林，去的不是網紅IG打卡點，專攻秘境。她認為主辦方很用心，藉由音樂祭讓民眾看見更不一樣的雲林。她還笑說，在拍攝過程中，遇上暴雨，當時她正在沙灘上拍攝做瑜珈的畫面，現場頓時一片泥濘，大家都笑稱，她是在召喚雨神。

除了擔任活動代言人外，王麗雅也要在音樂祭首日擔任瑜珈老師，帶領上百位民眾在海邊進行「光合瑜珈」，但穿的不是比基尼而是舒適的運動服，免得大家搞錯焦點：「這是我第一次在最愛的海邊，做最愛的瑜珈，很像心想事成的感覺，要把初體驗獻給雲林。」也預告將教大家許多伸展的動作，配合呼吸，看似簡單卻能刺激到交感神經與副交感神經，才能夠好好迎接接下來的活動。

「2019雲林海洋音樂祭」串聯雲林縣沿海鄰近地區人文景觀、濕地生態賞鳥活動、漁村知性體驗及宗教文化等，希望帶動雲林沿海生態及休閒觀光發展。

(旺報 )