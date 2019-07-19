台中市副市長令狐榮達率團前往美國亞利桑那州鳳凰城、姊妹市土桑市拜訪，介紹台中投資環境，也宣傳台中正在舉辦的台中購物節，期盼促進友好城市交流；令狐副市長拜會前美軍協防台灣司令部最後一任司令林德少將的夫人Patricia，感謝其對台灣的支持與關心。

令狐榮達前往亞利桑納州拜訪姊妹市土桑市，並與前美軍協防台灣司令部最後一任司令林德少將的夫人Patricia會面。

林德少將夫人雖已高齡93歲，但養生有術，身體仍相當硬朗，言談思路清晰、妙語如珠，向令狐副市長一行分享她在台灣的生活片段，特別是1978年12月美國與中華民國斷交的那段經歷。

林德少將夫婦對台灣充滿感情，對於美國卡特政府匆促與台灣斷交的決定，深以為憾，林德少將於1979年4月關閉所有美軍基地後即申請退役，然而夫婦倆仍持續關心台灣，並多次受邀到台灣參加慶典活動，包括前總統馬英九也曾接見。

林德少將曾擔任佛萊斯特號航空母艦的艦長及指揮官，由於深愛台灣，夫人家中所擺設林德少將的勳章、褒揚獎章、獎狀、獎牌等，多與台灣有關。

最特別的是一幅題有「經國總統賜正 陽明山居寫意 嶺南歐豪年」的字畫，據悉是當年林德少將生日，蔣經國前總統邀林德少將伉儷至家中用餐，餐後夫婦倆在歐豪年的畫作前駐足仔細端詳，沒想到隔天，蔣經國前總統就派人將畫作包裝妥當，送給了林德少將夫婦。林德夫人還出版過一本歷史回憶錄，文字間充滿對台灣濃厚的情感。

令狐榮達表示，前往土桑市拜訪，是為慶祝雙方於1979年締結姊妹市屆滿40周年，1979年是風雨飄搖的一年，是年1月1日美國與中共建交，而土桑市是在該年8月與台中市締盟，可謂患難見真情。亞利桑那州還有一位最支持中華民國的聯邦參議員高華德，雖然林德少將、高華德參議員等已離世，但今天中華民國能在國際上繼續屹立不搖，實在要感謝當年這些美國友人堅定的支持。

(中時 )