LINE開後門供警調個資？刑事局：一切依法行政 21:172019/07/19 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部刑事警察局。(翻攝自Google Map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長張善政在電視政論節目中，指「LINE開後門讓警政署調閱個資！」刑事局19日再度澄清，警察為協助偵辦刑案維護社會治安，在符合LINE「註冊國」(日本)及「使用者所在國」(臺灣)法律規定下，由警察機關個案依刑事訴訟法第128條，向法院聲請搜索票調閱相關電磁紀錄(使用者註冊資料、歷程、群組名單)，針對重大案件以搜索票調閱資料，係依據刑訴法來調閲犯罪資料、一切依法行政，且須經檢察官和法官審查後法官核發，程序十分嚴謹，並無監控國人隱私及LINE軟體開後門讓警察調閱資料之虞。 (中時 ) #資料 #line #警察 #使用者 #搜索票 也許您會感興趣 推薦閱讀 新型Android變種惡意軟體 全球2,500萬台裝置受感染 19:302019/07/16 財經 不只隨行卡！星巴克全台門市 開放LINE Pay支付 15:272019/07/17 財經 俄製老顏App好夯 專家警告：隱私顧慮愛注意 22:192019/07/17 國際 LINE電腦版當掉 上班族哀嚎 09:342019/07/18 科技 LINE免費主題試用來囉 熊大與好朋友魅力助陣 12:052019/07/18 科技 高階警職調整 黃宗仁回鍋副署長 16:002019/07/18 社會 雲嘉南高階警調整 黃宗仁回鍋警副署長 17:452019/07/18 社會 助用戶專注於貼文 IG隱藏讚數向更多國家進行測試 18:022019/07/18 科技 高階警官異動 苗縣警局22日辦理交接 21:362019/07/18 社會 推進8K影像應用：Socionext正式發布8K串流編碼器e8 11:012019/07/19 財經 社會熱門新聞 擦撞美艷少婦 色叔談賠償趁機撲倒她 - 社會 - 中時 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 高雄時雨量驚人 人孔蓋大噴發洪流數尺高 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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