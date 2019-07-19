前行政院長張善政在電視政論節目中，指「LINE開後門讓警政署調閱個資！」刑事局19日再度澄清，警察為協助偵辦刑案維護社會治安，在符合LINE「註冊國」(日本)及「使用者所在國」(臺灣)法律規定下，由警察機關個案依刑事訴訟法第128條，向法院聲請搜索票調閱相關電磁紀錄(使用者註冊資料、歷程、群組名單)，針對重大案件以搜索票調閱資料，係依據刑訴法來調閲犯罪資料、一切依法行政，且須經檢察官和法官審查後法官核發，程序十分嚴謹，並無監控國人隱私及LINE軟體開後門讓警察調閱資料之虞。

(中時 )